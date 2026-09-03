ВМС Украины ударили по российскому судну NEFRIT в Сочи: появились детали

Удар по NEFRIT

Российское многоцелевое судно обеспечения NEFRIT стало целью украинской атаки в Сочи. По данным ВМС Украины, в районе судна произошел мощный взрыв, после чего было зафиксировано задымление.

NEFRIT под российским флагом использовался для поддержки морской и энергетической инфраструктуры РФ.

Судно обеспечивало проведение нефтегазовых операций, обслуживало офшорные объекты, перевозило различные грузы и персонал, а также выполняло подводно-технические работы.

Таким образом, оно было задействовано в обеспечении сразу нескольких направлений российской морской инфраструктуры.

Почему судно стало целью

В ВМС Украины заявили, что работа NEFRIT была связана с обеспечением военной экономики России и способствовала финансированию агрессии против Украины.

Поэтому поражение судна, по оценке украинской стороны, наносит ущерб логистике РФ, ее специальным возможностям и военной инфраструктуре.

Украинские военные подчеркнули, что продолжают поражать объекты, обеспечивающие российскую сторону необходимыми ресурсами и возможностями для ведения войны.

В ВМС также отметили, что даже российская тыловая инфраструктура не может считаться безопасной зоной.

Удар в российском тылу

Поражение NEFRIT в порту Сочи стало еще одним ударом по объекту, который использовался для обеспечения российских морских и энергетических операций.

В ВМС Украины заявили о продолжении действий, направленных на сокращение ресурсов и возможностей РФ для ведения войны.