ВМС Украины рассказали про уничтоженный пункт управления "Механик Погодин"

"11 марта 2024 года, в результате успешного воздушного удара Воздушными Силами ВС Украины, в районе Кинбурской косы был уничтожен танкер под флагом России "Механик Погодин", который россияне использовали как пункт управления", - сообщили в ВМС.

2 мая 2018 года компания VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), которой принадлежит танкер, была внесена в санкционный список и арестована. После подрыва дамбы Каховской ГЭС в 2023 году танкер выбросило на территорию, временно контролируемую оккупантами.

"Танкер "Механик Погодин" был арестован и до лета 2023 года находился на территории Херсонского морского порта. После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурской косы, временно контролируемой россиянами", - сообщили в ВМС.

Россияне на судне развернули наблюдательный пункт для разведки. Судно использовали для нанесения ударов дронами по Херсонской области.

"В дальнейшем, противником на упомянутом судне был развернут наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно периодически использовалось как платформа для нанесения ударов FPV-дронами по территории Херсонской области", - сообщили в ВМС.

Следовательно, уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.