RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВМС Туреччини попереджають про міни в Чорному морі через війну в Україні

Фото: Туреччина попередила про загрозу підривів на мінах у Чорному морі (twitter com medyaelicom)
Автор: Сергей Новиков

Військовому-морські сили Туреччини випустили повідомлення про мінну небезпеку в західній частині Чорного моря. Кораблі в цьому районі повинні проявляти обережність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Повідомляється, що командування ВМС Туреччини опублікувало повідомлення NAVTEX зі словами "Міни можуть бути небезпечні, будьте обережні".

Також повідомляється, що сотні встановлених в районі Одеської затоки мін відірвалися і дрейфують за течією в напрямку Босфору.

Нагадаємо, раніше глава "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореТурцияВійна Росії проти України