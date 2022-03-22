ВМС Туреччини попереджають про міни в Чорному морі через війну в Україні

Військовому-морські сили Туреччини випустили повідомлення про мінну небезпеку в західній частині Чорного моря. Кораблі в цьому районі повинні проявляти обережність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet .

Також повідомляється, що сотні встановлених в районі Одеської затоки мін відірвалися і дрейфують за течією в напрямку Босфору.

Повідомляється, що командування ВМС Туреччини опублікувало повідомлення NAVTEX зі словами "Міни можуть бути небезпечні, будьте обережні".

Нагадаємо, раніше глава "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко заявляв, що Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни.

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