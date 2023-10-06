В ВМС опровергли информацию о якобы подрыве турецкого судна возле Румынии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии "Суспільному".

Как отметил спикер, турецкое судно осмотрели, но повреждений не было. То есть информация о подрыве на мине была ложной.

"Такая информация проходила, однако она не подтверждается, и мы ее не подтверждаем. Все там было осмотрено, никаких повреждений не было, подрыва не было, информация не соответствует действительности", - сказал Плетенчук.

Что известно об инциденте

Издание Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в четверг, 5 октября, у берегов Румынии на мине взорвалось турецкое грузовое судно Kafkametler.

Судно якобы бросило якорь в проливе Дуная неподалеку от украинского терминала Вилково. Как отмечает издание, судно получило незначительные повреждения, а экипаж не пострадал.