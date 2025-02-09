В ВМС рассказали о вражеском носителе "Калибров" в Черном море и назвали возможный залп

Как уточнили военные, этот корабль противника в случае атаки способен запустить общим залпом до 4 ракет.

Между тем в Азовском море российские корабли, как и длительное время, до сих пор не наблюдаются.

Также в ВМС Украины проинформировали, что по состоянию на шесть утра в Средиземном море были замечены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.

Как рассказали военные, за сутки в интересах России проход Керченским проливом совершили:

в Черное море - 1 судно, которое не продолжило движение к проливу Босфор,

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ в очередной раз констатировали, что страна-агрессор не прекращает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.