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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном и Средиземном морях

Суббота 21 сентября 2024 07:10
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В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном и Средиземном морях Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация сегодня, 21 сентября, продолжает держать носители крылатых ракет типа "Калибр" в Черном и Средиземном морях. Всего зафиксировано три корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

Согласно информации военных, по состоянию на 06:00 в Черном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет. В то же время в акватории Азовского моря корабли россиян отсутствуют, как и в предыдущие дни.

Однако два судна зафиксированы в Средиземном море. Они оба являются ракетоносителями с возможным общим залпом до 20 "Калибров".

Также военно-морские силы ВСУ предупредили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 4 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Военные подчеркнули, что РФ в очередной раз нарушает Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), поскольку отключает систему автоматической идентификации.

В ВМС рассказали, сколько ракетоносителей РФ находится в Черном и Средиземном морях

Напомним, что прошлым утром военные фиксировали в Черном море один ракетоноситель оккупантов. Его возможный залп составлял 4 ракеты типа "Калибр". В Средиземном море находилось 5 судов, 4 из них были ракетоносителями, а максимальный возможный залп - 32 ракеты.

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