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В ВМС рассказали о необычном случае с российскими кораблями возле Босфора

Фото: в ВМС рассказали о необычном случае с российскими кораблями возле Босфора (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Военно-морских силах Украины рассказали об интересном инциденте, который произошел с российскими кораблями у пролива Босфор в Черном море.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Недавно произошел интересный случай, когда они двумя корабельными единицами отправились на сопровождение своих судов из Босфора, это бывает не часто, раз в месяц, но в какой-то момент развернулись и пошли назад. Из-за чего это пока сказать трудно, возможно получили информацию об опасности", – рассказал он.

По словам спикера, стало необычным то, что эти суда были вынуждены двигаться вдоль территории Турецкой республики, "фактически прячась в ее территориальных водах".

"То есть не более коротким путем, не тем, какой они используют обычно - а вышли из моря и разбежались по уголкам", - констатировал он.

Плетенчук добавил, что эта ситуация указывает на то, что "тенденция для нас положительная".

Уничтожение кораблей РФ

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские разведчики уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Как рассказали в ГУР, катер "Ивановец" был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На его борту могли находиться до 40 российских моряков.

Кроме того, у берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма.

Оба судна были атакованы ударными морскими дронами Magura V5.

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