В ВМС рассказали о корабельной группировке РФ в Черном и Азовском морях

В акватории Черного и Азовского морей зафиксированы по состоянию на сегодняшнее утро шесть кораблей, которые российские войска вывели на боевое дежурство. Среди них есть ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Так, по состоянию на 07:00 30 октября в Черном море находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет типа "Калибр", а в Азовском море замечен 1 корабль российских захватчиков.

В ВМС уточнили, что корабль-ракетоноситель ЧФ РФ в Черном море сейчас не снаряжен "Калибрами".

Также украинские защитники отметили, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море - 7 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор;

в Черное море - 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС ВСУ.