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В ВМС рассказали о корабельной группировке РФ в Черном и Азовском морях

Понедельник 30 октября 2023 08:28
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В ВМС рассказали о корабельной группировке РФ в Черном и Азовском морях Фото: корабль Черноморского флота РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В акватории Черного и Азовского морей зафиксированы по состоянию на сегодняшнее утро шесть кораблей, которые российские войска вывели на боевое дежурство. Среди них есть ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Так, по состоянию на 07:00 30 октября в Черном море находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет типа "Калибр", а в Азовском море замечен 1 корабль российских захватчиков.

В ВМС уточнили, что корабль-ракетоноситель ЧФ РФ в Черном море сейчас не снаряжен "Калибрами".

Также украинские защитники отметили, что за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море - 7 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор;
в Черное море - 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, недавно в Военно-морских силах Украины не опровергли и не подтвердили информацию о возможном подрыве российского корабля "Владимир Козицкий" в Севастополе. Однако отметили, что пребывание возле Крыма плохо сказывается на состоянии судов.

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Чорне море Азовское море ВМС Украины Черноморский флот
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