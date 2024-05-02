ВМС приняли на вооружение два эстонских катера (фото)

Военно-морские силы ВСУ приняли на вооружение два патрульных катера, которые предоставила Эстония. Они получили название "Ирпень" и "Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ в Facebook.

Украинские военные провели ритуал поднятия Военно-морских флагов. В церемонии приняли участие командующий ВМС вице-адмирала Алексей Неижпапа и делегация во главе с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска.

Катерам Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые передала Эстония, присвоены названия в честь города-героя Ирпень и Рени. Порт Рени является самым близким по расстоянию к Эстонии.

Участники почтили память погибших воинов и граждан.

"По завершении церемонии гости имели возможность, во время перехода по морю, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Фото: ВМС приняли на вооружение два катера от Эстонии (facebook.com/navy.mil.gov.ua)