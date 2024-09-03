ВМС о Крымском городе: Россия свозит к нему много ПВО и строит "загадочное сооружение"

"Полуостров нашпигован системами ПВО максимально возможно. Потому что он имеет для оккупантов не только прагматический смысл, но и символический. Они сакрализировали, как Крымский мост, так и сам Крым. Фактически российская агрессия в Украине началась с Крыма (2014 года,- ред.). И для них это ключевая локация", - пояснил Плетенчук.
По словам представителя ВМС, Крым является базой для южной группировки Вооруженных сил России, поскольку на нем происходит восстановление личного состава, пополняются подразделения, а также проходят различные тренировки.
Сейчас на Крымском полуострове расположены все имеющиеся в запасе врага системы ПВО различного радиуса действия.
Сегодня на полуострове россияне используют все имеющиеся в запасе системы ПВО различного радиуса действия. Речь и о системах С-300, С-400, и даже С-500.
Как отметил Плетенчук, пока нет информации о "загадочном сооружении", которое строят россияне у Крымского моста. Это может быть защитное или техническое сооружение, или же переход.
Крымский мост
ВСУ несколько раз наносили удары по мосту, используя различные виды вооружения, включая морские дроны и ракеты. Эти атаки нанесли серьезные повреждения, что привело к частичному разрушению конструкции сооружения.
Вследствие этого использование моста для перевозки грузов и военной техники стало временно затруднено. Россия была вынуждена проводить ремонтные работы и ограничивать движение по мосту
В июне в Институте изучения войны (ISW) отмечалось, что если удары ВСУ разрушат Крымский мост, то способность РФ поддерживать оккупацию полуострова снизиться.