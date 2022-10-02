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ВМС Франции заметили российскую подлодку в Бискайском заливе

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Воскресенье 02 октября 2022 03:08
ВМС Франции заметили российскую подлодку в Бискайском заливе Фото: ВМС Франции заметили российскую подлодку в Бискайском заливе (twitter.com/premar_ceclant)
Автор: Артур Родивилов

Корабль и вертолет военно-морских сил Франции сопроводили в Бискайском заливе российскую дизель-электрическую подлодку "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ВМС Франции.

Операция провели 29 сентября при "тесном сотрудничестве с европейскими партнерами".

Российскую подлодку и буксир сопровождали многоцелевой фрегат Normandie и вертолет Caiman ВМС Франции. Подробности не приводятся, как и курс следования.

Подлодка "Новороссийск" передана ВМФ России в 2014 году. Предназначена для уничтожения надводных кораблей, судов, подводных лодок, а также для патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Напомним, ранее в районах утечки газа из "Северных потоков" в Балтийском море заметили корабли Военно-морского флота России. Следствие установит, причастны ли российские суда к взрывам на газопроводах.

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