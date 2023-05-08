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Включали сирены. В Белгородской области заявили о "массированном обстреле"

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Шебекино, Понедельник 08 мая 2023 14:05
Включали сирены. В Белгородской области заявили о "массированном обстреле" Фото: в Белгородской области заявили о "массированном обстреле" (t.me/vvgladkov)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области местные власти заявляют о так называемом массированном обстреле со стороны ВСУ. Якобы под "атаку" попал город Шебекино, там сегодня включали сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Впервые обошлось без пострадавших и повреждений. Второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами", - написал Гладков.

По его словам, в городе в результате этого обстрела выбиты окна и повреждены балконы. Якобы даже есть пострадавшие, речь идет о четырех людях.

"Двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ", - добавляет Гладков.

Между тем местные делятся в Telegram видео на котором раздаются звуки сирен.

Стоит отметить, что власти города Шебекино, на фоне регулярных "ударов" по региону, приказали на три дня - с 7 по 9 мая, прекратить работу предприятий общественного питания, сферы услуг и культурно-досуговых учреждений.

Напомним, что вчера в Белгородской области жаловались на "прилеты" в селе Муром Шебекинского городского округа.

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