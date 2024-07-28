RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов, - АТЕШ

Фото: В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В военно-морском флоте Российской Федерации закончился офицерский и сержантский состав морпехов. Сейчас россияне, вероятно, набирают людей для создания нового подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

В распоряжение партизан попали документы, свидетельствующие о том, что в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты такое количество вакантных должностей, словно это вновь подразделение.

"У страны агрессора не осталось ни сержантов, ни офицеров. Нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям. Это касается и минометной батареи, и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений", - сообщили в АТЕШ.

По их данным ситуация с кадрами в России действительно патовая, а они описали лишь малую часть того, что видят во внутренних документах окупантов.

"Можем констатировать лишь то, что подразделение абсолютно недееспособно. 70% вакантных должностей - это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто функционировать не может, не только побеждать", - подчеркнули партизаны.

 

Подводный флот РФ

Напомним, что в начале марта спецподразделение ГУР МО нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Это произошло недалеко от Керченского пролива.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был уничтожен. Это стало третьим судном Черноморского флота России в течение того месяца.

Уже в этом месяце командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныЧерноморский флотРоссийская Федерация