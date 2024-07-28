В ВМФ России закончился офицерский и сержантский состав морпехов, - АТЕШ

В распоряжение партизан попали документы, свидетельствующие о том, что в 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты такое количество вакантных должностей, словно это вновь подразделение.

"У страны агрессора не осталось ни сержантов, ни офицеров. Нет заместителей командиров и командиров отделений и взводов по всем направлениям. Это касается и минометной батареи, и отделения FPV-Дронов, взводов огневой поддержки, штурмовиков, морской пехоты и зенитно-ракетных отделений", - сообщили в АТЕШ.

По их данным ситуация с кадрами в России действительно патовая, а они описали лишь малую часть того, что видят во внутренних документах окупантов.

"Можем констатировать лишь то, что подразделение абсолютно недееспособно. 70% вакантных должностей - это заместители командиров и командиры, без которых ни одна армия даже просто функционировать не может, не только побеждать", - подчеркнули партизаны.