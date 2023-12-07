RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Влучний збір" на патроны снайперам при участии РБК-Украина продолжается

Фото: журналисты и волонтеры объявили сбор на патроны снайперам (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами и шахматистами-профессионалами при партнерстве РБК-Украина продолжают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии.

РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться к сбору.

Реквизиты сбора:

  • Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан)
  • Монобанка: по ссылке
  • Paypal: bohemka@gmail.com

Также приглашаем на офлайн-событие в рамках сбора!

Музыка, стендап, поэзия, общение с военными, волонтерами, блогерами и финал благотворительного шахматного турнира.

Время и место: Киев, суббота 9 декабря, с 13:00 до 17:00, пространство Peremoga (Ярославов вал, 15).

Вход: донат на один патрон 338 калибра для снайперов – 300 гривен (можно донатить больше).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтериРБК-УкраинаВооруженные силы Украинысбор на ВСУ