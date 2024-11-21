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Центровой силовым слэм-данком отправил "Кливленд" в отрыв: момент дня в НБА

Кливленд, Четверг 21 ноября 2024 10:55
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Центровой силовым слэм-данком отправил "Кливленд" в отрыв: момент дня в НБА Фото: Джарретт Аллен сопротивления соперников не заметил (x.com/cavs)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Кливленд Кавальерс" Джарретт Аллен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда Кавальерс запомнился эпизодом в первой четверти противостояния с "Нью-Орлеаном". Он получил передачу Портера под щит и уложил сверху одной рукой, продавив Кейна.

Усилий Аллена и других хватило для уверенной домашней победы "Кливленда" (128:100). "Кавальерс" остались лидером Восточной конференции с красноречивым рекордом 16 побед, 1 поражение. Тем временем "Нью-Орлеан" – предпоследний на Западе.

Самым результативным на паркете стал форвард "Пеликанс" Антонио Ривз. Он набрал 34 очка. В свою очередь Аллен завершил поединок с дабл-даблом – 16 пунктов, 11 подборов.

Кто такой Джарретт Аллен

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Техас Лонгхорнс". Выбран "Бруклин Нетс" под 22-м номером драфта НБА-2017.

Провел в Нью-Йорке 3,5 года. Посреди сезона 2020/21 был обменян в "Кливленд" в рамках крупного соглашения, приведшего в "Бруклин" Джеймса Хардена. Участник Матча всех звезд-2022, а в составе сборной США триумфовал на ФИБА Америк-2016 U-18. Летом подписал новый 3-летний контракт с "Кавальерс" на 91 млн долларов.

Отец Аллена – Леонард – был выбран "Даллас Маверикс" в 3-м раунде драфта-1985. Однако под эгидой НБА так и не сыграл и выступал в европейских чемпионатах.

К слову, накануне форвард "Сан-Антонио" Джонсон оказался наверху подборки с сольным проходом против "Оклахомы".

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