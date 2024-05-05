Меткий двухочковый лидер "Миннесоты" после головокружения защитника: момент дня в НБА

Американец покорил эпизодом в финальной четверти противостояния с "Денвером". Он финтами закрутил голову Гордону и мастерски исполнил двухочковый бросок в корзину "Наггетс".

Стараниями Эдвардса и компании "Миннесота" одержала выездную победу (106:99). "Тимбервулвз" повели в серии до четырех побед (1:0). Следующий матч сыграют в Денвере в ночь на вторник, 7 мая.

Эдвардс еще и стал самым результативным в поединке. Защитник "Миннесоты" набрал 43 очка, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. В рядах "Наггетс" больше всего старался центровой Никола Йокич – 32 пункта, 8 подборов и 9 ассистов.

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец штата Джорджия, в баскетбол перешел из американского футбола. В студенческие годы выступал за "Джорджию Бульдогс".

На драфте НБА-2020 выбран под первым номером. В составе "Миннесоты" дебютировал в декабре того же года, оформив 15 очков со скамейки запасных. Стал новичком в Юго-восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Выбрал 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, которые умерли в течение 2015 года. Опекунами тогда восьмиклассника Эдвардса стали брат и сестра. Работал инструктором в летних лагерях, а в университете изучал маркетинг.