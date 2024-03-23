RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Попали в АЗС, гимназию и аптеку. РФ беспилотниками атаковала Днепропетровскую область

Фото: Россия обстреляла Днепропетровскую область 23 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские захватчики днем субботы, 23 марта, снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. оккупанты попали в АЗС, гимназию и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram.

По его данным, один из беспилотников ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС. В результате этого была ранена 34-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Также вражеские дроны атаковали Никопольский район. Всего было нанесено 10 ударов дронами-камикадзе, а также совершено три артобстрела. Были повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика и предприятие.

В результате ударов РФ повреждена пятиэтажка, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Также ударами задело линию электропередач. К счастью, в этом районе никто не пострадал.

 

Фото: Россия обстреляла Днепропетровскую область 23 марта (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуация в Днепропетровской области

Утром 20 марта глава Днепропетровской ОВА сообщил, что оккупанты из артиллерии обстреляли один из населенных пунктов в Синельниковском районе.

По его словам, в результате атаки пострадала семья из пяти человек, среди которых был ребенок. 47-летняя женщина – в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьКривой РогВойна в Украине