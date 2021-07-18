Влада В'єтнаму оголосила про ізоляцію столиці через COVID-19
Ханой з 19 липня посилює коронавірусні обмеження. Людям буде дозволено виходити з дому тільки за продуктами, ліками, у разі пожежі або надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву влади.
Працювати дозволено тільки співробітникам держустанов, заводів і компаній, які забезпечують функції, необхідні для життя суспільства.
Влада рекомендувала жителям не залишати столицю без невідкладної необхідності. Ті, хто прибуває в місто, мають заповнювати декларації про стан здоров'я. Заборонені зібрання більше ніж п'ять осіб. Не можна проводити весілля, але можна траурні заходи з чисельністю менш як 30 осіб.
Останні кілька днів у В'єтнамі реєструють понад 4 тис. заражень коронавірусом на добу. Це рекордні показники за всю пандемію. У липні у В'єтнамі вперше зареєстрували понад 1 тис. заражень на добу.
Нагадаємо, у В'єтнамі виявили абсолютно новий штам коронавірусу, який є гібридом "індійського" і "британського" варіантів COVID-19.
Цей штам більш заразний і дуже швидко поширюється повітряним шляхом.
За короткий час було зафіксовано дуже багато випадків зараження "в'єтнамським" штамом в різних місцях країни.