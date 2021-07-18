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Власти Вьетнама объявили об изоляции столицы из-за COVID-19

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Ханой, Воскресенье 18 июля 2021 23:00
Власти Вьетнама объявили об изоляции столицы из-за COVID-19 Фото: Ханой закрывается из-за коронавируса (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ханой с 19 июля ужесточает коронавирусные ограничения. Людям будет разрешено выходить из дома только за продуктами, лекарствами, в случае пожара или чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление властей.

Работать разрешено только сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Власти рекомендовали жителям не покидать столицу без неотложной необходимости. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. Запрещены собрания больше пяти человек. Нельзя проводить свадьбы, но можно траурные мероприятия с численностью меньше 30 человек.

Последние несколько дней во Вьетнаме регистрируют больше 4 тыс. заражений коронавирусом в сутки. Это рекордные показатели за всю пандемию. В июле во Вьетнаме впервые зарегистрировали больше 1 тыс. заражений в сутки.

Напомним, во Вьетнаме обнаружили совершенно новый штамм коронавируса, который является гибридом "индийского" и "британского" вариантов COVID-19.

Этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.

За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.

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