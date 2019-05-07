Влада Шрі-Ланки затримала і ліквідувала всіх причетних до терактів

На Шрі-Ланці влада затримала або знищила всіх терористів, причетних до серії вибухів на території країни 21 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними виконуючого обов'язки начальника поліції країни Чандани Вікрамаратну, правоохоронні органи конфіскували комплектуючі для виготовлення бомб, які терористи планували використовувати для подальших нападів.

Відзначимо, що серія з восьми вибухів на Шрі-Ланці відбулася в день святкування католицького Великодня - 21 квітня. Терористи-смертники атакували готелі в столиці країни Коломбо, а також церкви в містах Негомбо і Баттікалоа. В результаті цих атак загинули близько 250 осіб, ще близько 500 постраждали.

Нагадаємо, після 21 квітня влада Шрі-Ланки вислала з країни понад 600 іноземців, в тому числі близько 200 представників ісламського духовенства. Священнослужителі були оштрафовані і депортовані з країни через протермінованих віз.