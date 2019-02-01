Владі потрібен контроль над "UA: Суспільне", - "Батьківщина"

У "Батьківщині" обурені рішенням про відсторонення Аласанії

Власти нужен контроль над "UA: Суспільне" для фальсификаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политической партии "Батькивщина".

"С удивлением и возмущением узнали о решении уволить с должности руководителя Суспільного Зураба Аласанию, которое было принято накануне членами Наблюдательного совета. Это голосование продемонстрировало реальную цену клятв и заверений властей о приверженности принципам свободы слова и защиты прав граждан на информацию. Ведь все мы хорошо знаем, что такие решения в современной Украине не принимаются без прямых указаний из администрации президента", - говорится в заявлении.

Также в "Батькивщине" подчеркнули, что Аласанию решили уволить с должности прямо во время избирательной кампании.

"Суспільне, которое пыталось придерживаться в своих новостях определенного баланса, и предоставляло свой эфир журналистам-расследователям, давно мозолило глаза власти. И время от времени Банковая пыталась каким-то образом перекрыть ему кислород. Но то, что руководителя Суспільного решили уволить с должности прямо во время избирательной кампании, демонстрирует, что власть отвергла любой стыд и правила приличия. Чтобы сохранить Порошенко у власти и избежать ответственности за содеянное, она готова пересекать любые красные линии и не гнушаться ничем", - отметили авторы заявления.

При этом в "Батькивщине" убеждены, что независимо от масштабов фальсификаций, украинские граждане уже не дадут исказить свой выбор.

"Какими бы не были бесстыдными обман и дискредитация демократических сил, какими бы наглыми не были попытки фальсификаций, украинские граждане уже не дадут исказить свой выбор. Команда Юлии Тимошенко сделает все, чтобы ни один голос не был потерян. А все причастные к нарушению закона и дезинформации граждан будут привлечены к ответственности", - резюмировали в "Батькивщине".