"Влада" Криму передала Чечні землю під будівництво дитячого табору в Алушті

Окупаційна адміністрація Криму передала Чечні територію колишньої оздоровниці для будівництва сучасного дитячого табору на більш ніж 450 місць. Комплект знаходиться біля моря.

Про це повідомив міністр праці, зайнятості і соціального розвитку Чечні Усман Баширов, передає ТАСС.

За його словами, "влада" Криму передала у власність Чечні здравницю "на знак зміцнення дружніх відносин з братнім чеченським народом".

За інформацією кримських ЗМІ, мова йде про дитячий табір "Кримспоживспілки", побудованому в 1970 році. Ще у вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Рада міністрів Криму своїм розпорядженням передав об'єкт власності з Криму у власність Чечні.

Нагадаємо, у Севастополі автомобіль в'їхав у автобус, в результаті чого постраждали 14 осіб.