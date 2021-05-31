Влада Китаю дозволить сім'ям мати трьох дітей

Нагадаємо, влада Китаю у 2015 році відмовилися від демографічної політики "одна сім'я - одна дитина", яка була введена в країні в 1979 році. В кінці 2013 року частина обмежень була ослаблена, і двох дітей було дозволено заводити тим сім'ям, в яких один з батьків був сам єдиною дитиною в сім'ї.

Після цього в Китаї було зафіксовано рекордне зростання народжуваність. У 2016 році народилися 17,86 млн осіб. Середня народжуваність у 2011-2015 роках становила на 1,4 млн осіб менше. У зв'язку з цим влада Китаю вважає, що скасування політики "одна сім'я - одна дитина" виявилася "дуже своєчасною і дуже ефективною".