Влада Кабо-Верде видала США венесуельського дипломата

Влада Кабо-Верде екстрадувала спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба. Його затримали у 2020 році за запитом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сааб звинувачується в США у відмиванні 350 млн доларів через американську фінансову систему на користь венесуельського уряду. Він був затриманий в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал при спільній операції Кабо-Верде та Інтерполу.

Дипломат летів з Венесуели до Ірану на приватному літаку. Верховний суд Кабо-Верде навесні 2021 року задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом острівної держави.

Уряд Венесуели вимагав звільнити Сааба. Каракас зазначав, що він обіймає посаду спецпосланця в Африканському союзі.