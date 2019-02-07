Влада Німеччини обмежили збір даних про користувачів Facebook

Компанію звинуватили у зборі інформації про користувачів без їхнього відома

Антимонопольная служба Германии наложила ограничение на сбор данных Facebook из-за того, что социальная сеть злоупотребляла своим положением на рынке и собирала сведения о пользователях без их согласия. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В будущем Facebook больше не сможет заставлять пользователей соглашаться на практически неограниченный сбор и присвоение данных, не относящихся к Facebook или их аккаунтам в соцсети", - сказал он, добавив, что ведомство "не согласно с выводами и намерено призвать граждан Германии продолжать в полной мере пользоваться всеми нашими сервисами".

В свою очередь Министерство юстиции Германии приветствовало решение антимонопольной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Facebook может столкнуться со штрафами в Германии. Как заявил руководитель Федерального антимонопольного ведомства ФРГ Андреас Мунд, указанная соцсеть проводит политику, которая действует вопреки европейским нормам по сбору и обработке данных пользователей.