Влада Болгарії хоче відновити переговори з" Газпромом" попри протести

Росен Христов не сказав коли почнуться переговори з російським монополістом, але підкреслив, що вони необхідні, для того, щоб Болгарія отримала дешевший газ.

Зараз Болгарія, якій потрібно близько трьох мільярдів кубометрів газу на рік, третину отримує від Азербайджану, а решту купує на світовому ринку.

Христов звинуватив колишній уряд прем'єр-міністра Кирила Петкова в дестабілізації відносин з Москвою через російське вторгнення в Україну.

"Ситуація з "Газпромом" не райдужна. Ми маємо зараз звернутися до них. Переговори будуть дуже жорсткими і важкими", - сказав міністр.

Уряд Петкова розпався в червні після всього шести місяців перебування при владі. Сформувати новий уряд не вдалося, тому президент Румен Радев оголосив дострокові парламентські вибори і призначив тимчасовий технічний уряд.

2 серпня сотні болгар вийшли на акцію протесту проти тимчасового уряду, побоюючись, що він домагатиметься відновлення постачання російського газу, що посилить вплив Кремля на болгарську економіку.

Як відомо, Болгарія відмовилася платити за російський газ в рублях, оскільки такі вимоги порушують контракти. Росія своєю чергою припинила постачання газу.

Однак пізніше Греція заявила, що запропонує допомогу Болгарії. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії зрідженого природного газу (СПГ) для доставлення через грецький термінал.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.