Влада в Україні не готова до епідемії коронавірусу, - Сюмар

Фото: Вікторія Сюмар (Facebook.com)

Сюмар переконана, Україна не готова до коронавірусу

Епідемія коронавірусу, яка спричинила паніку по всьому світу, в Україні ускладнюється ще й тим, що влада за 2 місяці не змогла як слід підготуватися до неї. Про це в коментарях журналістам заявила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

"Очевидно, що Україна не готова до коронавірусу. Система інформування громадян не налагоджена. Немає жодної соціальної реклами, що робити людям, щоб вберегтися, як дотримуватися карантину, а що робити, якщо є симптоми захворювання. Цю інформацію люди десь там шукають, знаходять Олександрівську лікарню, а їм там кажуть "не дзвоніть сюди, бо ви нам всі телефони обірвали". Це реальна ситуація, яка неприпустима, і говорить про те, що інфантилізм влади, таке дилетантство влади сьогодні ставить країну у дуже складну ситуацію на фоні таких глобальних викликів, як коронавірус", - наголосила Сюмар.

Вона зазначила, що після оголошення карантинних заходів в Італії та інших європейських країнах українські заробітчани можуть масово повертатися, і на кордонах мають бути забезпечені оперативне тестування і належні умови для карантину.

Сюмар також звернула увагу на те, що в Україні досі немає реальної статистики захворюваності та виявлення носіїв вірусу.

"Сьогодні ми навіть не знаємо статистики смертності від пневмонії. Це головне ускладнення від коронавірусу, і більшість країн звичайно визначають смертність як правило від пневмонії. Ми не маємо такої статистики. Нам Міністерство охорони здоров’я її не називає. Тому сказати, скільки на сьогодні є випадків, ніхто не може", - зазначила Сюмар.

Після вчорашнього засідання уряду виявилося, що у Кабміні не готові відповідати на чимало конкретних запитань щодо стримування епідемії, наголошує Сюмар.

"Міністр сказав, що є близько 500 апаратів штучної вентиляції легень. Вчора на засіданні уряду ми ставили дуже багато конкретних запитань і вони сказали, що і прийдуть підготовлені в парламент. Я не розумію - як, коли світ про епідемію говорить останні 2 місяці, ми не маємо статистики головних питань, які виникають у кожного громадянина. Саме це спричиняє паніку - неготовність влади реагувати на виклики і давати конкретні відповіді", - переконана Сюмар.

Вона також наголосила, що пандемія коронавірусу - це виклик, який впливає на всю світову економіку, і він вимагає консолідації суспільства.

Нагадаємо, за невиконання постанови про карантин через коронавірус в Україні передбачені адміністративні штрафи та кримінальна відповідальність.