Влада змогла перевиконати бюджет шляхом тиску на бізнес, - екс-міністр

"Ситуація з компанією ("Синево, - ред.), якій нарахували штраф більше мільярда гривень – це ж не перша така історія в Україні. Буквально 3-4 місяці тому поштовому оператору було виписано штраф у 350 млн грн. Так ми про це дізнаємося і все суспільство включається в обурення цією ситуацією. І лише після цього влада здає назад. А уявіть, скільки таких фактів ми не знаємо, і як влада сьогодні кошмарить малий і середній бізнес. У них може штрафи не по півтора мільярда, а по декілька десятків, сотень тисяч гривень чи може декілька мільйонів. Коли компанії не хочуть воювати з владою і не мають можливості публічно відстоювати свої інтереси, вони або дають хабарі, щоб їм ці штрафи скасували, або платять. А потім влада розказує: от ми там перевиконали державний бюджет", - наголосив Розенко.

Він також зазначив, що введення обов’язкових касових апаратів та закон 5600 - це посилення фіскального тиску і знищення середнього класу в країні.

"У перші тижні роботи цього парламенту прийняли закон про нові правила для ФОПів, які почнуть діяти з 1 січня. Зокрема, що кожному ФОПу треба буде мати касовий апарат. І влада на відтермінування не пішла. А це малий і середній бізнес. Економіка всіх країн світу сьогодні падає. Так в усьому світі підтримують підприємців, а у нас влада гнобить бізнес. Касовими апаратами, законом 5600, який начебто спрямований проти олігархів. Але Коломойський чомусь за руду більше платити не буде, але кожен з нас заплатить більше податків по цьому закону. Тому що там тих, у кого є земельні ділянки, обкладають додатковими податками, і мобільний зв'язок тощо. Тобто влада сьогодні системно знищує середній клас", - підсумував Розенко.