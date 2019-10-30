Влада закликає інвестувати в країну, де 15 років суди не можуть прийняти рішення по "Корвалолу", - журналіст

У Маріуполі проходить інвестиційний форум RE:THINK. Invest in Ukraine, на якому українська влада буде переконувати іноземців вкладати гроші в Україну, але країна, в якій вітчизняний виробник роками відстоює своє право на власність, втрачає свою привабливість для іноземців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналіста Сергія Руденка.

"Сьогодні в Маріуполі починається інвестиційний форум RE:THINK. Invest in Ukraine. Очевидно, буде багато пафосних і гучних заяв. Втім, за цим парадним, де висять кольорові кульки і грає оркестр, інвестора, насамперед, цікавить, справедливий у державі суд і чи поважають в ній чужу власність (у тому числі, і інтелектуальну)", - зазначає Руденко. І дає приклад безвідповідальності та відсутності прав інвесторів в Україні - приклад компанії "Фармак", яка 15 років відстоює в судах свої права на торгову марку "Корвалол".

"От подивляться інвестори, наприклад, на те, як 15 років компанія "Фармак" намагається захистити своє право на виробництва "Корвалолу", і подумають про Україну бог знає що. Цей препарат був винайдений і запущений ще в 1959 році, коли "Фармак" ще називався Київський хіміко-фармакологічним підприємством ім. Ломоносова. 23 роки тому підприємство отримало свідоцтво на торгову марку "Корвалол", що дало йому право випускати ліки під цією торговою маркою в Україні та за кордоном. Але ось 15 (!!!!) років "Фармак" змушений відстоювати своє право в судах. Тому що у 2002 році "Корвалол" взялася виробляти "Дарниця", - зазначив Руденко.

На думку журналіста, країна, в якій вітчизняний виробник роками відстоює своє право на власність, втрачає свою привабливість для іноземців. "І про це повинні пам'ятати всі. В тому числі і ті, хто може змінити ситуацію на краще. Варто тільки захотіти", - підкреслив Сергій Руденко.

Фото: facebook.com/sergij.rudenko1

Як раніше повідомлялося, в середині минулого століття Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого є АТ "Фармак", було прийнято рішення розробити технології та створити серцево-судинний препарат, аналогічний препарату "Валокордин", який вироблявся в Німеччині. Розробник препарату - старший хімік В. Я. Яковлєва. Перша партія лікарського засобу "Корвалол" була випущена в 1959 році. З тих пір завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату "Корвалол" на території колишнього СРСР.

З 1991 року ВАТ "Фармак" - єдиний виробник цього лікарського засобу на пострадянському просторі. При цьому ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи і Середньої Азії: Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Туркменістан, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Таджикистан, Киргизія і Казахстан. Використання знаку "Корвалол Corvalolum" в цілому підтверджується упаковками за період з 1991 по 2001 рік включно.