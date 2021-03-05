Владу закликали вирішити проблеми "зеленої" енергетики для виконання домовленостей з ЄС

"Основні положення меморандуму - це засади нашої взаємодії з асоціаціями, це підтримка міжнародних і національних інвесторів. Це обмін інформацією і спільна допомога. Це усунення існуючих проблем та подолання бар’єрів для розвитку "зеленої" енергетики. Це спільні заходи, які ми будемо проводити. І об’єднання зусиль для подолання кризових явищ", - сказав співголова МФО, народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко також зазначив, що в МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" входять представники всіх фракцій парламенту, що свідчить про підтримку депутатами курсу України не перехід від старої, шкідливої енергетики до екологічно-чистої відновлюваної.

Своєю чергою нардеп Дмитро Лубінець додав, що через механізм парламентського контролю депутати будуть дивитися і вимагати, щоб всі умови, які прописані "зеленому" меморандумі, були виконані перед інвесторами.

Голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич зазначив, що в поточних умовах депутати та асоціації мають сконцентруватися на захисті "зеленої" енергетики від штучних кризових явищ.

"Дуже хочемо, щоб все-таки цей захист і сприяння зеленій енергетиці зрозуміли всі, що надалі він повернеться нам так само захистом нашого здорового життя, захистом розвитку нашої української економіки і взагалі впровадженням нових інноваційних проєктів будь-якої інноваційної структури, яка надалі має розвиток завдяки саме широкому розповсюдженню зеленої енергетики", - підкреслив Козакевич.