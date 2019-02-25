Влада визнала, що крала в людей гроші, - нардеп

Нардеп прокоментував анонсовані Порошенком додаткові виплати пенсіонерам

Президент Украины Петр Порошенко обещает выдать людям деньги, которые были у этих же людей украдены, к тому же лишь малую часть из того, что "вытащили из карманов украинцев". Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, комментируя новые "инициативы" нынешней власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам нардепа, признав, что людям сознательно несколько лет не индексировали пенсии, "президент фактически признал, что у пенсионеров нагло воровали их деньги". И только тогда, когда цены на все выросли, а коммунальные тарифы стали неподъемными, граждан решили "осчастливить" - накануне выборов.

Евтушок заметил, что и в этот раз "жадность взяла верх, ведь деньги взяли не из тех средств, которые власть присвоила после поднятия цен на газ, а с денег, которые собрали с "евробляхеров".

Евтушок также подчеркнул, что Новый курс Юлии Тимошенко - это пошаговый план изменений в стране, который предполагает не только единоразовое пособие, а стабильный рост доходов украинцев, по крайней мере до уровня ближайших западных соседей, таких как Польша. И именно этим займется новая власть сразу после выборов.

Фото: facebook.com/Сергей_Евтушок