Влада пропонує людям гроші нібито від імені Тимошенко, - "Батьківщина"

"Батьківщина" зафіксувала фальшиві телефонні пропозиції українцям в усіх регіонах

Власти от имени штаба "Батькивщины" массово предлагают гражданам по 500 гривен за поддержку лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политсилы.

Так, по данным пресс-службы, людям звонят на личные номера, представляются сотрудниками штаба партии и предлагают им голосовать за Тимошенко. В случае согласия обещают заплатить 500 грн частями – до и после голосования. За каждого человека, который предоставит паспортные данные, тоже предлагают вознаграждение.

В "Батькивщине" выяснили, что массовый обзвон людей происходит с телефонных номеров, которые принадлежат коллекторской компании, которая якобы бы уже долгое время проводит различные социологические опросы по заказу БПП "Солидарность".

В то же время интернет-департамент партии "Батькивщина" фиксирует схожие действия оппонентов в социальных сетях. За посты с поддержкой Тимошенко в Фейсбук и Инстаграм неизвестные провокаторы обещают деньги и сувенирную продукцию, сообщили в пресс-службе.

"Волна таких провокаций началась после того, как демократические кандидаты в президенты – Юлия Тимошенко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и другие – публично подписали Меморандум о честных выборах в эфире канала "1+1". Подписанты заявили, что команда Порошенко развернула целую сеть подкупа избирателей по всей стране, а несколько авторитетных СМИ напечатало материалы с фактажом, который подтвердил, что Порошенко хочет купить украинцев, чтобы остаться при власти. "Батькивщина" заявляет, что любые предложения вознаграждения за поддержку Юлии Тимошенко являются фальшивкой и провокацией, организованной властями", - говорится в заявлении.

По информации "Батькивщины", масштабными фальсификациями против Тимошенко и сетью подкупа избирателей в штабе действующего президента занимается народный депутат Сергей Березенко. Ответственным за фальсификации социологических данных является народный депутат Игорь Грынив, который является владельцем социологической компании "Социс".

"Мы хотим напомнить им, а также всем украинцам, которые участвуют в фальсификациях, что это является нарушением, которое карается законом. За преступления придется отвечать всем, кто так или иначе приобщится к искажению волеизъявления граждан. Команда Юлии Тимошенко умеет выигрывать выборы честно и призывает других кандидатов поступить так же", - резюмировали авторы заявления.