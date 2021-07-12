Влада підвищує податки для чесного бізнесу, але нічого не робить для боротьби з "тіньовиками", - КБУ
Підвищенням податків, яке передбачене законопроектом №5600, влада збільшує податковий тягар на чесний бізнес - замість того, щоб зменшувати кількість тих, хто працює "в тіні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Конфедерації будівельників України.
"В нас запитання: а що зробила держава, аби ті особи, які не сплачують - сплачували? Де тут справедливість, якщо з введенням цих норм закону тягар буде перекладений на платників, які сплачують? Немає справедливості", - зазначили у Конфедерації.
Там також звертають увагу на те, що ініціатива влади підвищити податки з 1 січня наступного року є порушенням принципу стабільності податкового законодавства, що є неприйнятним.
"Податки вводяться з 1 січня 2022 року. Це буде порушенням принципу стабільності, взагалі не може бути мови про те, що закон запрацює раніше, ніж у 2023 році. Тобто, зміна елементів можлива тільки з урахуванням принципу стабільності", - наголосили у Конфедерації.
Нагадаємо, 1 липня Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.
Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити цей законопроект, зазначивши, що його ухвалення збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку та погіршить інвестиційний клімат країни.
Водночас лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, коментуючи податкові ініціативи уряду, заявила, що влада має знижувати податки, щоб вивести з тіні 49% бізнесу, а не підвищувати їх.
Як повідомлялось, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.