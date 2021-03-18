Влада підриває довіру до України через кризу в "зеленій" енергетиці, - інвестори

Представник норвезької компанії NBT в Україні Магнус Йохансен зазначив, що така ситуація підтверджує високі ризики інвестицій в Україну, що відштовхує інвесторів від країни.

"Всі говорять про великий тариф, але ніхто не аналізує фінансові ризики України для інвестицій", - сказав Йохансен.

Своєю чергою генеральний директор компанії EuroCape Адрієн Фуше зазначив, що інвестори наполягають на виконанні умов меморандуму, який глава уряду Денис Шмигаль підписав у червні 2020 року разом з інвесторами.

"За останні півтора року наша довіра підірвана. Це питання до держави, яка брала на себе зобов'язання перед нами. І ми, як інвестори очікуємо швидких рішень від України", - сказав Фуше.

За його словами, інвестори готові продовжувати інвестиції в країну тільки за умови виконання меморандуму.

При цьому Андрій Фелів, партнер компанії "Інтегрітіс" повідомив, що криза в "зеленій" енергетиці відбиває бажання інвесторів вкладати в інші сектори економіки України.

"Мені буде складно пояснити необхідність інвестувати в Україну, в інші сектори якщо держава не виконує свої зобов'язання, про що міжнародні компанії звітують про свої головні офіси по всьому світу", - заявив Фелів.