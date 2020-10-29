Влада перейшла до агресивних дій проти "зеленої" енергетики, - інвестори

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Українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у "зелену" енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання.

Про це йдеться у зверненні галузевих асоціацій ВДЕ до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють "зелену" електроенергію.

"Замість організованих дій уряду, спрямованих на стабілізацію ситуації та імплементацію положень Закону України №810-IX та Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, укладеного 10 червня 2020 року між органами державної влади та галузевими асоціаціями, ми стикаємось з ворожими заявами вищих посадових осіб на адресу нашого сектору", - зазначається у звернені.

Автори звернення нагадали, що відновлювана енергетика у 2019 році сплатила до державного та місцевих бюджетів 19,77 млрд грн податків з яких: 6,17 млрд грн податку на прибуток та 11,68 млрд грн ПДВ. Та наголосила, що це значно більше, ніж податки, сплачені разом НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", й у 3 рази більше за сплачені тепловими електростанціями.

Окрім того, вони звернули увагу, що інвестиції у більшість проектів "зеленої" енергетики окупляться лише після 2025 року. Таким чином, додають інвестори, твердження голови ДПС щодо того, що виробники струму з ВДЕ вже повністю повернули свої інвестиції, не відповідає дійсності.

"Більшість встановлених потужностей з виробництва електричної енергії з ВДЕ в Україні було побудовано у період з 2018 по 2020 роки. Беручи до уваги те, що в середньому термін окупності проєктів з ВДЕ складає 5-7 років, більшість інвесторів повернуть свої вкладення лише після 2025 року, а якщо врахувати скорочення розміру “зеленого” тарифу, то період окупності може значно збільшитись", - наголошується у зверненні.

В асоціаціях ВДЕ розцінюють заяви голови ДПС як переслідування інвесторів у розвиток "зеленої" генерації та закликали керівника уряду втрутитись в ситуацію.

"Вважаємо, що такі заяви та будь-які потенційні дії проти інвесторів та виробників електричної енергії з ВДЕ, як українських, так і міжнародних, слід трактувати як переслідування галузі, яка, до слова, входить у ТОП-3 сектори української економіки за показником залучення прямих іноземних інвестицій", - зазначається у зверненні.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон № 810-IX, ухвалений з метою реалізації ключових положень Меморандуму про взаєморозуміння між урядом і інвесторами в ВДЕ.

Законом передбачається, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо.

Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи з серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни й обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (близько 9 млрд грн), а решта 60% у 2021 році.

Провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

Нагадаємо, раніше депутати фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній раді законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками "зеленої" енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти "зеленої" енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн.