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Влада хоче підвищити оклади чиновникам під час карантину та падіння економіки, - "Наш край"

Київ, Середа 07 жовтня 2020 17:08
Влада хоче підвищити оклади чиновникам під час карантину та падіння економіки, - "Наш край"
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Під час карантину влада пропонує простим українцям безробіття та зниження статків, а чиновникам - зростання зарплат.

Про це заявив співголова партії "Наш край" Сергій Шахов.

За його словами, влада хоче "підгодувати" чиновників під час національного карантину та падіння економіки.

"З наступного року влада планує підвищити посадові оклади усіх категорій державних службовців. Виходить, що простим українцям - безробіття, закриття бізнесу, скорочення зарплат та інші "ласощі" від падіння економіки під час карантину, а ось чиновникам - стабільне підвищення зарплат, незважаючи ні на що. Поки люди голодують та ледве зводять кінці з кінцями, держава хоче плодити нових "коболєвих". Зараз потрібно думати як вижити простим людям, а не чиновникам, які просто паразитують на людях", - зазначив Шахов.

Тим самим, наголосив співголова партії "Наш край", влада демонструє відсутність солідарності із простими українцями у подоланні наслідків епідемії ковіду.

"Нехтуючи реальним станом економіки та доходами українців, влада орієнтується лише на підгодовування своєї структури", - переконаний Шахов.

"Наш край", зазначив співголова партії, у своїй передвиборній програмі відстоює справедливі зарплати для всіх українців.

"Партія не допустить скорочення чи затримку зарплати бюджетникам. Тож українцям варто найближчим часом визначити, хто у владі їм потрібний", - підсумував Сергій Шахов.

Нагадаємо, нещодавно Федерація профспілок повідомила, що Уряд направив їй на погодження проєкт змін до постанови про оплату праці працівників державних органів.

Проектом пропонується підвищити посадові оклади усіх категорій державних службовців з 1 січня 2021 року.

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