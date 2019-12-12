Влада має знайти компроміс з бізнесом щодо реструктуризації "зеленого" тарифу, - Найман

Фото: Ерік Найман (facebook.com erik nayman)

Експерт вважає, що позиція влади щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу є неправильною

Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу в односторонньому порядку з боку держави негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, потрібно знайти компроміс з бізнесом. Про це заявив управляючий партнер Capital Times Ерік Найман.

На його думку, позиція влади щодо ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу є неправильною, і владі необхідно провести діалог з цього питання з бізнесом, який розвиває альтернативну енергетику в Україні.

"Це неправильна державна позиція, що давайте скасуємо всі рішення попередніх. Правильне рішення - це сісти за стіл переговорів і знайти компромісне рішення. Пояснити позицію держави. Гарячі голови можуть це перетворити просто в проблему. А переговори, вони вирішать цю проблему", - зазначив Найман.

Він наголосив на важливості пошуку компромісного рішення, яке б задовольнило як владу, так і інвесторів.

"Ідеальний формат, звичайно ж, потрібно шукати компромісне рішення. Я шукав би важелі, які змусять всіх учасників сісти за стіл переговорів і знайти компроміс. Природно, бажано, щоб це було саме в формі компромісу, а не одностороннього прийняття рішення з боку держави", - сказав Найман.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Р

раді зареєстровано проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), яким передбачається можливість добровільного зниження "зеленого" тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроекту, народного депутата Лесі Василенко, проект дозволить державі дотриматись зобов’язань перед інвесторами і в той же час зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики. Законопроект №2543 підтримали 75 учасників ринку відновлюваної енергетики, як компромісний, що одночасно враховує інтереси держави та бізнесу.