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Влада повинна якомога швидше запустити відшкодування ПДВ, - експерт

Фото: влада повинна якомога швидше запустити відшкодування ПДВ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація, в якій опинилися українські експортери, неприпустима. Через невідшкодування ПДВ їх продукція, по суті, стала на 20% дорожче, що робить її неконкурентною на світових ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Бориса Кушнірука.

На його думку, влада повинна в найкоротші терміни відшкодувати ПДВ за грудень і січень, а також запустити механізм реєстрації накладних, і нарешті відмовитися від практики ручного регулювання, яке в нинішній час має всі ознаки корупції.

"Якщо одним видають відшкодування, а іншим ні, це відкриває можливості для корупційних складових. Якщо хтось домовиться під патріотичними гаслами про повернення ПДВ, а комусь не дадуть-то, швидше за все, тут мова йде про корупцію. І в умовах війни це може бути одним з найбільш дратівливих факторів", - пояснює експерт.

Експорт складає мінімум 30% ВВП, і обвал економіки тільки через невідшкодування ПДВ може бути колосальним - на додаток до падіння через військову агресію РФ і блокування нею ж морських портів, попереджали раніше учасники ринку. Тому, за словами експерта, держава повинна встановити чітку єдину і прозору процедуру для всіх учасників економічних процесів, і запустити цей процес якомога швидше.

Нагадаємо, відшкодування ПДВ експортерам було заблоковано ще на початку року рішенням Мінфіну щодо нових податкових накладних, а потім і Ради в частині призупинення податкових перевірок, без яких Відшкодування раніше сплаченого ПДВ неможливе.

Через це мільярди гривень обігових коштів українських підприємств, які могли бути використані для відновлення довоєнного рівня виробництва, виявилися заморожені. Пізніше Рада прийняла законопроект 7360, що має розблоковувати відшкодування.

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