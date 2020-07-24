Влада буде використовувати на київських виборах методи Януковича, - експерт

Влада буде посилювати тиск на нинішнього мера Києва Віталія Кличка напередодні виборів міського голови. Для цього, в тому числі, будуть використовуватися й старі методи.

Про це заявив політолог Вадим Карасьов, коментуючи виступ нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубинського на праймеріз партії.

"Нові обличчя, нова політика, нові люди, з "чистими помислами і руками", а фактично методи попередніх президентів", - зазначає експерт.

За його словами, найближчим часом можна очікувати посилення атак на Кличка.

Нагадаємо, раніше було опубліковано відео з праймеріз кандидатів у мери Києва від "Слуги народу", де під час свого виступу в присутності президента, спікера Верховної ради, голови Офісу президента і прем'єр-міністра, нардеп Дубинський заявив, що обговорював з президентом використання силового ресурсу на київських виборах проти Кличка.

Також нардеп нагадав історію вересня минулого року, що особисто вів дискредитує інформаційну кампанію проти Кличка на "1+1".