Владельцам домашних животных могут запретить популярные "процедуры": о чем идет речь

Основное о проекте закона

Проект закона №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных был зарегистрирован в Верховной Раде 7 июня 2024 года

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Юлия Овчинникова, Виктория Сюмар, Елена Кондратюк и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экологической политики и природопользования под руководством "слуги народа" Олега Бондаренко.

Проект закона №11328 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

12 июня 2024 года документ был предоставлен парламентариям на ознакомление.

Цель законопроекта

Гуманное и ответственное отношение к животным является признаком высокого уровня развития общества и отражением его морально-этической идеологии.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта №11328 является:

внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных

усовершенствование законодательства в сфере обращения с животными и гуманизация общества

Для этого планируется внести ряд изменений в законы "О защите животных от жестокого обращения" и "О местном самоуправлении в Украине".

Что предлагает законопроект

Авторы законопроекта №11328 предлагают определить информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными, а также субъекты их разработки, утверждения и внедрения.

Это должно способствовать распространению знаний среди юридических лиц и населения насчет содержания животных, их разведения и других вопросов гуманного обращения с животными и ответственного владения.

ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" предлагают дополнить рядом важных понятий:

"оставление животного на произвол судьбы"

"благополучие животных"

"лицо, которое содержит домашнее животное"

"племенное домашнее животное"

"догхантеры" и т.п.

По мнению народных избранников, это позволит урегулировать вопрос ответственности за нарушение законодательства о защите животных от жестокого обращения и привлечения к ответственности виновных.

Предлагаемый парламентариями документ должен также запретить использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях - если организатор не создал соответствующих условий для домашних животных (для обращения с ними в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в сфере благополучия животных) и здоровье или общее состояние домашних животных поставлено под угрозу.

В заключение проект закона №11328 предлагает запретить хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других не лечебных целей:

купирование хвоста

купирование ушей

лишение голоса

удаление зубов и когтей

Исключения будут составлять хирургические операции по указанию врача ветеринарной медицины - если такие мероприятия необходимы:

учитывая ветеринарно-медицинские показатели

для пользы любого конкретного животного

для предотвращения размножения

По мнению нардепов, такие нормы закрепят один из основных принципов благополучия животных - никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдание или угнетение.