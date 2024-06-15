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Владельцам домашних животных могут запретить популярные "процедуры": о чем идет речь

Домашние животные - большая ответственность (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №11328, предлагающий запретить участие домашних животных в рекламе, на выставках или других мероприятиях - если для этого не созданы соответствующие условия и здоровье животного может оказаться под угрозой. Кроме того, украинцам могут запретить оперировать животных "для красоты".

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных был зарегистрирован в Верховной Раде 7 июня 2024 года

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Юлия Овчинникова, Виктория Сюмар, Елена Кондратюк и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экологической политики и природопользования под руководством "слуги народа" Олега Бондаренко.

Проект закона №11328 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

12 июня 2024 года документ был предоставлен парламентариям на ознакомление.

Цель законопроекта

Гуманное и ответственное отношение к животным является признаком высокого уровня развития общества и отражением его морально-этической идеологии.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта №11328 является:

  • внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов в отношении животных
  • усовершенствование законодательства в сфере обращения с животными и гуманизация общества

Для этого планируется внести ряд изменений в законы "О защите животных от жестокого обращения" и "О местном самоуправлении в Украине".

Что предлагает законопроект

Авторы законопроекта №11328 предлагают определить информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными, а также субъекты их разработки, утверждения и внедрения.

Это должно способствовать распространению знаний среди юридических лиц и населения насчет содержания животных, их разведения и других вопросов гуманного обращения с животными и ответственного владения.

ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" предлагают дополнить рядом важных понятий:

  • "оставление животного на произвол судьбы"
  • "благополучие животных"
  • "лицо, которое содержит домашнее животное"
  • "племенное домашнее животное"
  • "догхантеры" и т.п.

По мнению народных избранников, это позволит урегулировать вопрос ответственности за нарушение законодательства о защите животных от жестокого обращения и привлечения к ответственности виновных.

Предлагаемый парламентариями документ должен также запретить использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях - если организатор не создал соответствующих условий для домашних животных (для обращения с ними в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в сфере благополучия животных) и здоровье или общее состояние домашних животных поставлено под угрозу.

В заключение проект закона №11328 предлагает запретить хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других не лечебных целей:

  • купирование хвоста
  • купирование ушей
  • лишение голоса
  • удаление зубов и когтей

Исключения будут составлять хирургические операции по указанию врача ветеринарной медицины - если такие мероприятия необходимы:

  • учитывая ветеринарно-медицинские показатели
  • для пользы любого конкретного животного
  • для предотвращения размножения

По мнению нардепов, такие нормы закрепят один из основных принципов благополучия животных - никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдание или угнетение.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно подобрать питание для домашнего питомца.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11328.

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