Владельцам домашних животных могут запретить популярные "процедуры": о чем идет речь

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №11328, предлагающий запретить участие домашних животных в рекламе, на выставках или других мероприятиях - если для этого не созданы соответствующие условия и здоровье животного может оказаться под угрозой. Кроме того, украинцам могут запретить оперировать животных "для красоты".
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его принятия и вступления в силу.
Проект закона №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных был зарегистрирован в Верховной Раде 7 июня 2024 года
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Юлия Овчинникова, Виктория Сюмар, Елена Кондратюк и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам экологической политики и природопользования под руководством "слуги народа" Олега Бондаренко.
Проект закона №11328 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
12 июня 2024 года документ был предоставлен парламентариям на ознакомление.
Гуманное и ответственное отношение к животным является признаком высокого уровня развития общества и отражением его морально-этической идеологии.
Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта №11328 является:
Для этого планируется внести ряд изменений в законы "О защите животных от жестокого обращения" и "О местном самоуправлении в Украине".
Авторы законопроекта №11328 предлагают определить информационные и образовательные программы по гуманному обращению с животными, а также субъекты их разработки, утверждения и внедрения.
Это должно способствовать распространению знаний среди юридических лиц и населения насчет содержания животных, их разведения и других вопросов гуманного обращения с животными и ответственного владения.
ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" предлагают дополнить рядом важных понятий:
По мнению народных избранников, это позволит урегулировать вопрос ответственности за нарушение законодательства о защите животных от жестокого обращения и привлечения к ответственности виновных.
Предлагаемый парламентариями документ должен также запретить использовать домашних животных в рекламе, развлечениях, на выставках, в соревнованиях и других подобных мероприятиях - если организатор не создал соответствующих условий для домашних животных (для обращения с ними в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в сфере благополучия животных) и здоровье или общее состояние домашних животных поставлено под угрозу.
В заключение проект закона №11328 предлагает запретить хирургические операции для изменения внешнего вида домашнего животного или для других не лечебных целей:
Исключения будут составлять хирургические операции по указанию врача ветеринарной медицины - если такие мероприятия необходимы:
По мнению нардепов, такие нормы закрепят один из основных принципов благополучия животных - никто не должен причинять домашнему животному ненужную боль, страдание или угнетение.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно подобрать питание для домашнего питомца.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11328.
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