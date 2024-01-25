Собственная логистика и многоуровневая система контроля: как сеть АЗК UPG гарантирует высокое качество топлива

Не секрет, что, наполняя бак авто качественным топливом, водители всегда выбирают уверенность. Ведь от этого зависит, как пройдет запланированная поездка. Хорошее топливо снижает затраты на обслуживание и улучшает работу двигателя. Поэтому именно качество называют фундаментом бренда UPG.

Компания одной из первых начала сотрудничество с европейскими производителями топлива и наладила бесперебойные поставки в Украину. Открыла новые направления на международном рынке, импортировав дизель и газ из США впервые в истории страны. Осуществила первые поставки нефтепродуктов с высокотехнологичных заводов стран Ближнего Востока.

Собственная логистика (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Заботясь о своих клиентах, UPG продолжает наращивать объемы и ввозить в Украину нефтепродукты исключительно с примерными техническими характеристиками. На АЗК сети всегда можно купить А-95, дизель, газ, а также высокооктановый бензин upg95 и upg100. Все эти продукты соответствуют стандарту Евро-5 и обеспечивают идеальную работу двигателя, независимо от класса авто.

Ключевую роль в обеспечении отличного качества топлива в UPG играет многоуровневая система контроля: это и лабораторные исследования проб каждой партии, и защитная пломбировка бензовозов, и постоянная чистка топливных резервуаров. Каждая партия продукта имеет свой сертификат и паспорт качества.

"Компетентность нашей лаборатории признана на международном уровне. Оборудование, помещение, ведение технических записей и т.д. — все отвечает требованиям, предусмотренным настоящим стандартом. Наши специалисты также проходят аккредитацию, постоянно учатся, повышают компетентность", – рассказывают в компании.

Собственная лаборатория контроля качества (фото: пресс-офис АЗК UPG)

Так дизельное топливо должно соответствовать не менее девятнадцати показателям, бензин – пятнадцати, а газ – десяти. Сначала отобранная проба вносится в специальный реестр, а дальше проходит полный цикл: от анализирования до 45-дневного хранения. Такое длительное хранение – еще одно требование ДСТУ. Делается это на случай вероятных споров. То есть, когда у потребителя возникает сомнение в качестве топлива, эта проба передается в независимую лабораторию, которая и выносит конечный вердикт.

В среднем для анализа одной пробы специалисты тратят около семи часов. На дизельное топливо уходит до четырех часов, а меньше всего времени требует исследования пробы газа — ориентировочно три с половиной часа. При необходимости здесь делают и экспресс-анализы.

"Роль лаборатории в мониторинге качества топлива очень важна. В течение месяца проводим десятки исследований. Этим летом, например, за месяц мы проверяли на соответствие более сорока проб газа. Бензина – в среднем десять анализов. Это кропотливая работа, но только так мы сможем быть уверены, что предлагаем клиентам лучшее", — рассказали в лаборатории компании.

Именно благодаря многоуровневой системе контроля, наполняя бак авто на любом АЗК UPG, водители получают стопроцентно отличное качество топлива.

Не менее важны для водителей и цены на топливо. На стелах UPG они всегда приятно радуют, ведь они одни из самых лояльных на рынке благодаря своей логистике. Сеть UPG имеет терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов в Европе, а сотни бензовозов бесперебойно доставляют топливо в каждый уголок страны.

Собственный терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов (фото: пресс-офис АЗК UPG)

У клиентов сети, ставших участниками программы лояльности UPGgood, есть возможность заправляться выгодно и экономить, накапливая бонусы, которые можно потом использовать на последующие покупки в сети.

Высококачественное проверенное топливо, комплексный сервис, уют и вкуснейшие блюда VIVO cafe – это все о UPG. Сеть АЗК, которой доверяют и где все делается с заботой о комфорте и безопасности клиентов.