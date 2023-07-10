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"Устроили настоящий ад". Пограничники уничтожили позицию россиян на юге Украины (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 июля 2023 15:46
"Устроили настоящий ад". Пограничники уничтожили позицию россиян на юге Украины (видео) Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские защитники на Южном направлении фронта обнаружили позицию россиян и уничтожили там вражескую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Осторожно! На юге страны горячо", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как военные обнаружили позицию россиян и нанесли удары. В результате было уничтожено несколько единиц автомобильной техники.

"Пограничники устраивают оккупантам настоящий ад", - добавили в ГПСУ.

Потери России на войне против Украины

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 440 российских кафиров, таким образом с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что соотношение потерь украинских и российских военных на юге составляет 1 к 5,3. На Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются горячие бои.

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