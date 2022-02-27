Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів і закликав їх залишатись вдома

"Звертаюся до небайдужих росіян і білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти в нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, "братів і сестер". Хороший ви братський народ, дякую вам! Залиштеся вдома! Проведіть час з вашою сім'єю, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, тому що ви нас вбиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя! Залиштеся вдома! Залиштеся вдома - не ходіть на роботу, просто залиштеся вдома, на нашу підтримку і проти війни", - сказав Володимир Кличко.

Віталій Кличко закликав українців поширювати звернення і записувати власні відео з хештегом #РоссияОставайсяДома