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Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів і закликав їх залишатись вдома

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Київ, Неділя 27 лютого 2022 19:52
Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів і закликав їх залишатись вдома Фото: Володимир Кличко (klitschko.com)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію - залишитися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення, яке оприлюднив мер Києва Віталія Кличко.

"Звертаюся до небайдужих росіян і білорусів! Щодня ви ходите на роботу і допомагаєте своїй армії підносити патрони, так би мовити. І стріляти в нас ракетами. І вбивати нас, ваших, як ви нас називаєте, "братів і сестер". Хороший ви братський народ, дякую вам! Залиштеся вдома! Проведіть час з вашою сім'єю, друзями, дітьми, онуками. Чого ми, українці, зробити не можемо, тому що ви нас вбиваєте, бомбардуєте, ви нам не даєте життя! Залиштеся вдома! Залиштеся вдома - не ходіть на роботу, просто залиштеся вдома, на нашу підтримку і проти війни", - сказав Володимир Кличко.

Віталій Кличко закликав українців поширювати звернення і записувати власні відео з хештегом #РоссияОставайсяДома

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у столиці України вирішили скоординувати зусилля зі забезпечення продуктами та найнеобхіднішим в умовах війни проти Росії.

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Володимир Кличко Білорусь Вторгнення Росії до України
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