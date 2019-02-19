Власники Chanel призначили наступника Карла Лагерфельда

Фото: Віржіні Віар та Карл Лагерфельд (thecut.com)

Віржині Віар була правою рукою Лагерфельда

Пост креативного директора Chanel займе голова креативної студії модного будинку Віржіні Віар. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europa 1 з посиланням на заяву Chanel.

Повідомляється, Віржіні Віар була правою рукою Лагерфельда. Вона прийшла в Chanel в 1987 році і працювала разом з Лагерфельдом більше 30 років.

Зазначимо, Карл Лагерфельд помер вранці 19 лютого у віці 85 років. Напередодні вночі він був госпіталізований.

У 1983 році Лагерфельд став художнім директором будинку Chanel, де спочатку працював над створенням колекцій прет-а-порте. Заснував лінії KL і KL by Karl Lagerfeld. Також відомий як творець парфумів, зокрема, аромату Chloé. Захоплювався фотографією, написав кілька книг, відкрив у Парижі власну художню галерею, а також заснував видавничий дім.

Зазначимо, в грудні Лагерфельд в Нью-Йорку провів показ 17-ї колекції Chanel під назвою Métiers d'Art. Для цієї колекції дизайнер надихнувся тематикою Стародавнього Єгипту, з його багатством і розкішшю.