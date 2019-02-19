ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Власники Chanel призначили наступника Карла Лагерфельда

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 16:34
Власники Chanel призначили наступника Карла Лагерфельда
Фото: Віржіні Віар та Карл Лагерфельд (thecut.com)

Віржині Віар була правою рукою Лагерфельда

Пост креативного директора Chanel займе голова креативної студії модного будинку Віржіні Віар. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europa 1 з посиланням на заяву Chanel.

Повідомляється, Віржіні Віар була правою рукою Лагерфельда. Вона прийшла в Chanel в 1987 році і працювала разом з Лагерфельдом більше 30 років.

Зазначимо, Карл Лагерфельд помер вранці 19 лютого у віці 85 років. Напередодні вночі він був госпіталізований.

У 1983 році Лагерфельд став художнім директором будинку Chanel, де спочатку працював над створенням колекцій прет-а-порте. Заснував лінії KL і KL by Karl Lagerfeld. Також відомий як творець парфумів, зокрема, аромату Chloé. Захоплювався фотографією, написав кілька книг, відкрив у Парижі власну художню галерею, а також заснував видавничий дім.

Зазначимо, в грудні Лагерфельд в Нью-Йорку провів показ 17-ї колекції Chanel під назвою Métiers d'Art. Для цієї колекції дизайнер надихнувся тематикою Стародавнього Єгипту, з його багатством і розкішшю.

Помер модельєр Карл Лагерфельд
Новини України мода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся