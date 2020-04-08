Власник затонулого в Одесі танкера найближчим часом прибере його

Власник затонулого минулого року в Одесі танкера DELFI найближчим часом прибере його. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що на сьогодні компанія готує план підйому і демонтажу танкера. Власник повинен був вжити заходів до 31 березня, а з 1 квітня цю справу взяла на контроль генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Компанія запевнила, що твердо має намір усунути наслідки аварії за свій рахунок. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу генпрокурора до справи затонулого танкера", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, танкер DELFI зазнав аварії біля одного з головних пляжів Одеси 22 листопада 2019 року. За даним фактом проводиться досудове розслідування, інцидент кваліфіковано як порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Зазначимо, у результаті аварії загинули не було. Танкер спочатку знаходився в акваторії порту "Південний". Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.