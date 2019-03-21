Власник УНЛ Фогго: ринок лотерей принесе значні суми податків до бюджету

Україна зацікавлена в тому, щоб на лотерейному ринку працював відповідальний бізнес, який виплачує в бюджет країни значні суми податків. Про це заявив власник "Української національної лотереї" (УНЛ) Майкл Джон Фогго, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

При цьому уряд України досі не затвердив ліцензійні умови, за якими мають працювати оператори, що тримає ринок в підвішеному стані і не дає йому якісно розвиватися, зазначив Фогго.

"Українська Національна Лотерея" є членом Європейської асоціації лотерей, Всесвітньої асоціації лотерей, виконує всі вимоги відповідальної гри зазначених асоціацій, має сертифікати по відповідальній грі Всесвітньої та Європейської асоціацій лотерей. У УНЛ історично стабільні зв'язки з провідним міжнародним постачальником лотерейних систем і обладнання, американською корпорацією IGT (International Game Technology PLC). Це наш стратегічний партнер, з яким у нас довгостроковий контракт і плани на інвестування відразу після врегулювання ринку. При цьому компанія не може одержати нову ліцензію згідно з чинним законодавством, тому що їх не видають по цей день", - заявив він.

Більш того, за словами Фогго, в Україні були прийняті нові правила оподаткування, які передбачають сплату податків навіть із самих дрібних виграшів, що йде врозріз з європейською та світовою практикою.

"Нещодавно ознайомився з позицією президента компанії МСЛ Георгія Ложенка, яку він висловив з приводу функціонування ринку лотерей в країні, і, звичайно ж, в цілому, його висловлювання підтримую. Українські чиновники на рівні уряду неодноразово заявляли, що готові нарешті встановити єдині правила гри і врегулювати ринок, але поки що до реалізації цих намірів не дійшло. Більше того, проект ліцензійних умов уже розроблено, однак не прийнятий урядом. Наскільки мені відомо, це питання чекає своєї черги вже більше 6-ти років. І я щиро не розумію причин, чому цей правовий акт, передбачений законом про державні лотереї, не приймається урядом", - зазначив бізнесмен.

За словами бізнесмена, у зв'язку зі сформованою ситуацією на лотерейному ринку досі відсутня можливість повноцінного розвитку компанії, в яку він інвестував.

"Між тим, після видачі ліцензій ми змогли б швидко залучити необхідний обсяг інвестицій для будівництва сучасної компанії з європейським підходом до ведення бізнесу", - підкреслив Фогго.