Власти РФ придут к выводу, что потери превышают выгоду, тогда будет время переговоров, - Милли

Американский генерал сомневается, что война в Украине закончилась в ближайшее время. Тем не менее он уверен, что она завершится победой Украины.

"Откровенно говоря, я не думаю, что такая вероятность велика в этом году, но, очевидно, что россияне понесли огромные потери. Их экономика серьезно пострадала. И я думаю, что рационально мыслящие люди, участвующие в процессе принятия решений в РФ, придут к выводу - возможно, в течение нескольких месяцев, года или двух - но они приходят к выводу, что расходы превышают выгоду", - сказал Милли.

По его мнению, после того, как российские власти поймут неизбежность поражения, Кремль согласится на переговоры. Генерал не захотел оценивать сроки начала переговоров между Украиной и Россией.

"Не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в какой-то момент, если он рационален, он должен до этого дойти. Им придется понять, что они не победят", - добавил он.

Напомним, по данным издания Politico, Украина не раскрывает США и партнерам детали будущего контрнаступления из-за утечки данных из Пентагона.

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