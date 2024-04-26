Власть должна активизировать переговоры с ЕС об отсрочке новой пошлины, - эксперт

"Украинские экспортеры пытаются поддерживать своих европейских клиентов и предоставлять им необходимую информацию по выбросам. Но очевидно, что решение текущих проблем в сфере СВАМ находится в компетенции Еврокомиссии и национальных компетентных органов участников ЕС. Поэтому украинский бизнес обратился к власти с предложением активизировать переговоры с ЕС относительно порядка применения СВАМ в Украину", - указал эксперт.

По его информации, еще в 2021 году украинским правительством была сформирована рабочая группа для согласования подхода к СВАМ. Но ни одного заседания в рамках этой рабочей группы проведено не было, и по состоянию на сегодня у Украины нет постоянных переговоров и официальных позиций по СВАМ.

"Украинский бизнес настаивает на активизации таких переговоров, учитывая действия других стран. В частности, Южная Корея обратилась в Европейский Союз с просьбой признать собственную систему сертификации углеродных кредитов относительно нового механизма СВАМ во избежание двойного налогообложения", - акцентировал эксперт.

Он также напомнил: действующее регулирование CBAM позволяет ЕС принимать во внимание исключительные события, повлекшие за собой разрушительные последствия для экономики и ввести изменения в порядок применения СВАМ.

"Таким может стать применение декларативного подхода к товарам - когда бизнес представляет отчетность, но без взимания платы за CBAM сертификаты. Это будет способствовать снижению финансовой нагрузки на бизнес и поможет предприятиям аккумулировать ресурсы для частичного восстановления уровня производства, пострадавшего в результате военных действий", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что украинский бизнес полностью поддерживает идею внедрения Украинской системы торговли выбросами (СТВ). Однако украинское СТВ не сможет сгенерировать такие объемы ресурсов, которые были бы достаточны для финансирования декарбонизации в Украине.

"Поэтому украинскому правительству совместно с европейскими институтами целесообразно наработать механизмы, которые позволили бы украинским предприятиям получать финансирование от европейских фондов, которые уже поддерживают программы декарбонизации в ЕС. Это логичный шаг, учитывая будущее вступление Украины в ЕС", - уверен эксперт.

Он подчеркнул, что украинский бизнес поддерживает необходимость постепенной адаптации к требованиям европейских регуляций. Однако для украинских экспортеров европейский СВАМ создает вызовы, преодоление которых находится в компетенции украинского правительства и руководства ЕС.