Власти Пакистана ввели запрет на использование Twitter: в чем причина

Пользователи в Пакистане сообщали о проблемах с использованием социальной сети еще с середины февраля, но правительство до сих пор не делало никаких официальных заявлений по этому поводу.

"Здесь очень уместно упомянуть, что неспособность Twitter соблюдать законные директивы правительства Пакистана и устранить обеспокоенность по поводу неправомерного использования его платформы вызвала необходимость введения запрета", — говорится в заявлении МВД в суде.

Сообщается, что решение о запрете Twitter было принято в интересах "обеспечения национальной безопасности, поддержания общественного порядка и сохранения целостности нашей нации".

Власти Пакистана также отмечают, что менеджеры Twitter якобы не хотели решать проблему. При этом представители соцсети отметили, что все время продолжали сотрудничать с правительством Пакистана, чтобы понять его обеспокоенность и решить возникшие проблемы.

При этом многие правительственные чиновники Пакистана, в частности премьер-министр Шехбаз Шариф, продолжают использовать Twitter, вероятно, через программное обеспечение VPN.

Решение о временной блокировке Twitter было принято правительством после рассмотрения конфиденциальных отчетов пакистанских спецслужб. В них говорится, что "враждебные элементы, действующие в Twitter, имеют гнусные намерения создать атмосферу хаоса и нестабильности с конечной целью дестабилизировать страну и погрузить ее в ту или иную форму анархии".