Власти немецкого города блокируют увеличение производства оружия для Украины

Издание пишет, что мэр Тройсдорфа редко играет роль в международной политике, однако в начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус высказался по поводу блокирования расширения производства.

"Давление велико, потому что в Европе и Германии существует настоящая проблема с боеприпасами", - сказал Писториус

В течение нескольких недель власти Тройсдорфа находятся в ссоре с оружейным гигантом Diehl Defence, чей местный завод производит устройства зажигания, необходимые для большого количества взрывчатых веществ, таких как ракеты и ракетные заряды.

Эти детали используются при изготовлении ЗРК IRIS-T, три из которых правительство Германии поставило в Украину.

Заводу не удается купить землю в Тройсдорфе

Компания Diehl Defense считает, что будущее ее предприятия в Тройсдорфе находится под серьезной угрозой после того, как город решил претендовать на часть бизнес-парка, где базируется дочерняя компания группы DynITEC.

Производитель оружия хотел купить землю, выставленную на продажу бывшей оружейной компанией Dynamit Nobel, чтобы расширить свои производственные мощности.

Со своей стороны, местные власти планируют отвести участок размером с 50 футбольных полей под дома и офисы.

Позиция местных властей

Значительная часть членов городского совета, от мэра-консерватора Александера Бибера до эколога "Зеленых" и крайне левой партии Die Linke - примерно две трети членов совета - отказалась пожертвовать такой большой территорией в центре города.

Это связано с тем, что, по мнению местных властей, производство взрывчатых веществ и боевых устройств требует огромных защитных зон вокруг завода, застройка которых невозможна из соображений безопасности.

По мнению Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председателя комитета по обороне нижней палаты Бундестага и убежденной сторонницы Украины, позиция мэра Тройсдорфа "просто безответственная".

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Вчера сообщалось, что нынешнее правительство Германии установило новый рекорд по экспорту оружия. Это связано с войной на Украине.